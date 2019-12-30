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МЧС предупредило о гололеде, снеге и метели в ближайшие часы и до утра в Москве

В министерстве рекомендуют водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде, снеге и метели в городе ночью и утром во вторник. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка министерства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря в Москве ожидается местами гололед, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - сказали в ГУ МЧС.

В связи с этим, как отметили в пресс-службе, водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам в МЧС посоветовали при движении по краю дороги обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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