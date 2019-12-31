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Новый год и Рождество - 2020

Более 40 тыс. человек обеспечат правопорядок в новогодние праздники в Москве

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев задействуют в метрополитене, на станциях МЦК и МЦД

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейские, сотрудники Росгвардии, а также работники частных охранных организаций обеспечат правопорядок в новогодние праздники в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тыс. человек. В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций", - отмечается в сообщении.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. "Даже на главных катках города в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках. Перед проведением праздничных мероприятий все площадки ежедневно будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. Так, только 31 декабря для обследования центральной части города будет привлечено 75 кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций. Будет использовано около 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов, порядка 10 тыс. металлических барьеров для зонирования территории", - отмечается в сообщении департамента.

Охрана правопорядка в Московской области

Около 14 тыс. сотрудников полиции выйдут на охрану правопорядка в Московской области, где в новогодних праздничных мероприятиях, как ожидается, примут участие около 1,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В период с 18 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников ГУ МВД России по Московской области реализован комплекс организационно-практических и оперативно-профилактических мер, согласно которому планируется задействовать около 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также к несению службы будут подключены сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных организаций", - сказал собеседник агентства.

"Кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск и выявление взрывчатых веществ и взрывных устройств, в обязательном порядке обследуют места массовых мероприятий: детские оздоровительные лагеря, пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы, общежития, оперативно-значимые объекты и объекты жилого сектора и прилегающие территории", - подчеркнули в пресс-службе.

Проверка автотранспорта

В период новогодних праздников подмосковная ГИБДД проверит автотранспорт, направляющийся в Москву, с использованием компьютерных баз. "На стационарных постах ДПС основных автодорог, ведущих в Москву, обеспечено максимальное проведение мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием имеющихся баз данных. Мероприятия по проверке автотранспорта, водителей и пассажиров проводятся в строгом соответствии с законодательством и с использованием компьютерных баз", - сказали в пресс-службе главка.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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