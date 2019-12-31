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Член ОНК переоделся в Деда Мороза и раздал подарки заключенным женского СИЗО №6 в Москве

Правозащитники, в частности, передали детям и содержащимся в изоляторе несовершеннолетним игрушки, книги, обувь и увлажнители воздуха

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Члены столичной ОНК переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и посетили женское СИЗО №6 в Москве, где вместе с обвиняемыми содержатся также дети. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы поздравили с Новым Годом несовершеннолетних заключенных (16-17 лет) и содержащихся под стражей матерей с детьми (малышам от двух месяцев до трех лет) в СИЗО №6. В качестве Деда Мороза выступил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Николай Зуев и член ОНК Валерия Лоскутова. В роли Снегурочки и Снежинки выступили осужденные отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - сказал он.

По его словам, среди подарков, которые передали правозащитники, были увлажнители воздуха, игрушки и спортивная обувь. "Недавно при осуществлении общественного контроля членами ОНК в данном изоляторе нам была озвучена необходимость приобретения увлажнителей воздуха для камер с детьми. Мы незамедлительно отреагировали и начали процедуру согласования передачи увлажнителей с УФСИН России по городу Москве. Инициатива была поддержана на всех уровнях. Заняло у нас это немного времени, тем более что увлажнители ранее были рекомендованы медицинским персоналом медсанчасти. Когда все вопросы были улажены и бумаги были на руках, решили, что неправильно приходить под Новый год к детям без конфет и игрушек. Мы подарили детям и содержащимся в изоляторе несовершеннолетним конфеты, много новых, качественных и развивающих игрушек, книг-панорам с объемными картинками, обувь, средства для ухода за детьми, мыльные принадлежности, памперсы, пеленки", - рассказал Мельников.

"Мы очень рады, что нам удалось привнести праздничную атмосферу и создать детям пусть небольшой, но приятный сюрприз, и хоть немного скрасить их пребывание. Я по-прежнему считаю, что содержание детей в следственном изоляторе недопустимо для детей, чьи матери не проходят обвиняемыми в насильственных преступлениях и других особо тяжких статьях", - отметил правозащитник.

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