Почти 3 тыс. стационарных и передвижных камер работают в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Еще 42 камеры заработали в Москве к Новому году. Всего в городе функционирует 2098 камер - передвижных, стационарных, парконов и в салонах автобусов. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"К Новому году запустили камеры еще по 42 адресам - там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту. Теперь в Москве 2098 камер. Стационарных, передвижных, парконов и в салонах автобусов", - говорится в сообщении.
Дарим самое дорогое - безопасность. К НГ запустили камеры ещё по 42 адресам - там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту. Теперь в Москве 2098 камер. Стационарных, передвижных, парконов и в салонах автобусов. pic.twitter.com/dN7iHNfkSr— ЦОДД (@gucodd) 31 декабря 2019 г.
Ранее ЦОДД сообщал, что в 2020 году в Москве планируется заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- видеофиксации. На данный момент в Москве работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.
В частности, комплексы видеофиксации есть на улицах Лубянка, Варварка, 1905 года, Тверском бульваре, Садовом кольце, МКАД, Ленинградском, Каширском, Волоколамском шоссе и проспекте Мира.