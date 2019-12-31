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Почти 3 тыс. стационарных и передвижных камер работают в Москве

В 2020 году в столице планируют заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- видеофиксации

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Еще 42 камеры заработали в Москве к Новому году. Всего в городе функционирует 2098 камер - передвижных, стационарных, парконов и в салонах автобусов. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"К Новому году запустили камеры еще по 42 адресам - там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту. Теперь в Москве 2098 камер. Стационарных, передвижных, парконов и в салонах автобусов", - говорится в сообщении.

Ранее ЦОДД сообщал, что в 2020 году в Москве планируется заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- видеофиксации. На данный момент в Москве работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.

В частности, комплексы видеофиксации есть на улицах Лубянка, Варварка, 1905 года, Тверском бульваре, Садовом кольце, МКАД, Ленинградском, Каширском, Волоколамском шоссе и проспекте Мира.

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