Почти 3 тыс. стационарных и передвижных камер работают в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Еще 42 камеры заработали в Москве к Новому году. Всего в городе функционирует 2098 камер - передвижных, стационарных, парконов и в салонах автобусов. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"К Новому году запустили камеры еще по 42 адресам - там, где очень нужно уменьшить число аварий и давать приоритет городскому транспорту. Теперь в Москве 2098 камер. Стационарных, передвижных, парконов и в салонах автобусов", - говорится в сообщении.