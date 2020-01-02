Решение о прохождении Северо-Восточной хорды по Лосиному острову пока не принято

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Решение о прохождении Северо-Восточной хорды по территории парка Лосиный остров на данный момент не принято, однако новая трасса в любом случае может быть построена только в полосе отвода железной дороги близ парка. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в видео, опубликованном в четверг в его аккаунте в Facebook.

"Пока решений о прохождении по Лосиному острову никаких не принято, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос пользователей. - На сегодняшний день, даже если такие решения будут приняты, это будет в полосе отвода железной дороги. Там идет железная дорога, никаких деревьев нет, парка нет. Там, на самом деле, очень депрессивная, заброшенная территория".

Хуснуллин отметил, что существуют точные расчеты, какой вред приносит перепробег автомобиля из-за отсутствия прямых путей сообщения. "Если посчитать весь объем вредных выбросов автомашинами из-за того, что они объезжают Лосиный остров или такие места, где есть железные дороги, но нет связок - то вред от этого просто колоссальный. Чтобы минимизировать эти перепробеги, выбросы вредных веществ, мы, конечно, поперечные связи будем продолжать строить", - резюмировал он.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.