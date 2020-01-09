Новогодние поезда московского метро перевезли в праздники более 4,6 млн пассажиров

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поезда московского метро, специально оформленные к Новому году, перевезли в предпраздничные и праздничные дни свыше 4,6 млн пассажиров, сообщила в четверг пресс-служба столичной подземки.

"Тематические поезда в новогоднем оформлении вышли на линии столичного метро еще в середине декабря. На сегодняшний день они успели перевезти свыше 4,6 млн пассажиров. Больше всех москвичи, конечно, ждали любимый многими новогодний поезд серии "Еж-3". В этом новогоднем сезоне он успел за праздники порадовать сотни тысяч человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что в главный брендированный праздничный поезд типа "Еж-3" можно было сесть на Таганско-Краснопресненской линии, он был оформлен мерцающими гирляндами, пышными еловыми ветвями и снежинками. Всего на линии выпустили 20 поездов в праздничном новогоднем оформлении: по три состава курсировали на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два - на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду - на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.

Также по случаю праздников записи с объявлением станций и поздравления для новогодних поездов записали известные российские актеры и исполнители, в числе которых Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Баста, Вера Брежнева, Владимир Пресняков и Надежда Бабкина. Впервые новогодний состав появился в столичном метрополитене в декабре 2016 года.