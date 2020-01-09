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Басманный суд в Москве эвакуировали из-за сообщения с угрозой взрыва

Ранее в Москве эвакуировали несколько школ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников Басманного суда Москвы эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"Басманный районный суд эвакуирован после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве эвакуировали несколько школ из-за угрозы взрыва. В Петербурге анонимные сообщения о "минировании" поступили в семь районных судов, из зданий проводится эвакуация, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города. "Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый и Петроградский районные суды эвакуируются. Также эвакуируются Дзержинский и Сестрорецкий районные суды", - сообщили в пресс-службе. Пресс-служба также опубликовала фото анонимных писем, в которых сообщается, что также "заминированы" вестибюли станций метро Петербурга, аэропорт Пулково, магазины "Магнит" и "Пятерочка", а также несколько роддомов.

В декабре 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступали в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

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