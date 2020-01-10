Обновленный Подземный музей откроется в "Зарядье" 14 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Парк "Зарядье" откроет для посетителей обновленный Подземный музей 14 января. Новая жизнь выставочного пространства начнется с проекта #три_, первой выставкой которого станет экспозиция, посвященная дуэту художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, сообщает пресс-служба парка в пятницу.

"В 2020 году Подземный музей парка "Зарядье" полностью меняет направление и начинает цикл выставок #три_. Музей становится площадкой для показа искусства разных эпох и стилей - наглядной хрестоматией, сочетающей демонстрацию живописи и скульптуры с мультимедийным погружением в биографию художников и исторический контекст. Первая выставка цикла посвящена самому яркому и успешному художественному дуэту нулевых - Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому. Для посетителей выставка откроется 14 января и продлится до 2 февраля", - говорится в сообщении.

По замыслу организаторов, цикл #три_ состоит из коротких (две-три недели), сменяющих друг друга выставок. На первой выставке будут представлены работы Виноградова и Дубосарского, навеянные эпохой 60-х: "Белла", "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)" и "Соседка". В мультимедийную часть экспозиции вошли фрагменты фильма Александра Шейна и Евгения Митты "Виноградов и Дубосарский: Картина на заказ".

"В эпоху стремительного потребления визуальной и текстовой информации новый Подземный музей предлагает быстрое знакомство с наиболее значимыми художественными явлениями и мастерами. Смысловым центром экспозиции становятся три произведения искусства, дополненные видеоинсталляциями и интерактивной информацией", - поясняют в пресс-службе замысел проекта.

Виноградов и Дубосарский начали работать вместе с 1994 года. В своих работах они соединяют язык соцреализма, поп-арта и китча с парадоксальными сюжетами. Среди их произведений - "Уорхол в Москве", "Золотая рыбка", "Обломов", "Дорогая, я еще в офисе", "Битлз в Москве", "Тотальная живопись", "Обама" и др. Участники Венецианской Биеннале, Биеннале в Сан Паулу, Биеннале в Валенсии и других крупных международных выставок. Их работы находятся в коллекциях многих музеев, среди которых Центр Помпиду, Музей современного искусства в Авиньоне, Государственная Третьяковская Галерея, Государственный Русский Музей, Московский музей современного искусства (ММОМА) и другие.