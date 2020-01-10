Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, поднявшись с шестой позиции, которую занимала в прошлом году. Существенный скачок наблюдается по критериям экономических и климатических условий, безопасности городской среды, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики.

"В ежегодном рейтинге Best Cities, опубликованном 7 января, Москва поднялась на пятое место (на одну позицию вверх по сравнению с прошлым годом - прим. ред.) и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим. Продвижение в рейтинге с такими соседями как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, - это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что в рейтинге Best Cities 100 ведущих городов мира оцениваются по шести категориям, и в пяти из них Москва продемонстрировала позитивную динамику.

Глава столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов, которого также цитирует пресс-служба, сообщил, что наиболее существенный скачок отмечается в категориях "Экономическое процветание" (за год со 117 на 20 место), "Место жительства" (оценка климата, безопасности, городской среды), "Времяпрепровождение" (культура, ресторанная сфера и шопинг), "Популяризация" (упоминаемость в интернете), "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности).

Resonance Consultancy - одна из ведущих мировых консультационных компаний в области туризма, недвижимости и экономического развития. Ее рейтинг Best Cities анализирует основные мегаполисы мира с населением от миллиона человек и позиционируется как самая объективная градация городов на планете.