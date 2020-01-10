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ЦОДД призвал водителей быть аккуратнее на дорогах Москвы из-за снега и ветра

Синоптики также прогнозируют гололед

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах Москвы в выходные из-за снега, гололеда и ветра. Об этом сообщается в пятницу на странице ЦОДД в Twitter.

"В Москву, кажется, идет настоящая зима. Синоптики обещают 11-13 января снег, гололед и порывы ветра до 17 м/с. Будьте аккуратнее на дорогах и не стойте под деревьями и рекламными щитами", - говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 11 января в связи с гололедицей, туманом и снегом.

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Россия
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