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Несколько детских садов и роддом в Москве получили анонимные сообщения с угрозами взрыва

Сотрудники оперативных служб и кинологи проверят здания

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в несколько детских садов и роддом в Москве, для проверки информации туда выехали сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что в порядка пяти детских садах и родильном отделении ГКБ им. А. К. Ерамишанцева заложены взрывные устройства. Для обследования территории и проверки информации на место выехали сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщилось, что две школы, гостиница и два районных суда в Москве проверяются из-за угрозы взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины и вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

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