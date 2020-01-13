{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Станцию метро "Библиотека им. Ленина" в Москве проверяют после угрозы взрыва

По данным источника ТАСС в экстренных службах, метро работает в штатном режиме, информация об эвакуации не поступала

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют станцию "Библиотека им. Ленина" Сокольнической линии Московского метрополитена из-за сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва станции "Библиотека им. Ленина" поступило в администрацию Московского метрополитена. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, метро работает в штатном режиме, информация об эвакуации не поступала.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

Реклама на ТАСС
Собянин: около 900 тыс. человек посетили праздничные мероприятия на ВДНХ
По данным пресс-службы ВДНХ, в новогоднюю ночь территорию выставки посетили 100 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС