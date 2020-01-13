Станцию метро "Библиотека им. Ленина" в Москве проверяют после угрозы взрыва

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют станцию "Библиотека им. Ленина" Сокольнической линии Московского метрополитена из-за сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва станции "Библиотека им. Ленина" поступило в администрацию Московского метрополитена. На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, метро работает в штатном режиме, информация об эвакуации не поступала.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.