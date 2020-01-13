Собянин: около 900 тыс. человек посетили праздничные мероприятия на ВДНХ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 300 мероприятий прошло на территории ВДНХ в Москве на новогодних праздниках. Их посетили 900 тыс. человек, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"ВДНХ по традиции стала центром зимних развлечений. В новогодние праздники на выставке прошло свыше 300 мероприятий, на которых побывали 900 тыс. гостей!" - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщала пресс-служба ВДНХ, только в новогоднюю ночь территорию выставки посетили 100 тыс. человек.