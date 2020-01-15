Полицейскую часть XVIII века в Москве выставят на торги по программе льготной аренды

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выставить на торги бывшее здание Басманной полицейской части 1782 года постройки, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

В разные годы под арестом здесь находились писатель Владимир Короленко, поэт Владимир Маяковский, революционерка Инесса Арманд.

"На городской аукцион выставлен лот, находящийся в составе объекта культурного наследия федерального значения - Басманной полицейской части 1782 года постройки. Объект аренды, в состав которого входят площади с цокольного по четвертый этаж, находится в Центральном административном округе с адресным ориентиром: Новая Басманная, дом 29", - говорится в сообщении. Победитель электронного аукциона сможет арендовать его по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Руководитель ведомства Геннадий Дегтев сообщил, что победителю в течение пяти лет со дня аукциона предстоит провести реставрацию объекта, после чего он сможет перейти на льготную арендную ставку. Начальный размер годовой арендной платы составляет 44,8 млн рублей.

На портале "Узнай Москву" отмечают, что здание похоже на некоторые постройки архитектора Василия Баженова, но сведений о том, что Баженов был его автором, не сохранилось. Имя заказчика усадебного дома также неизвестно, им мог быть князь Николай Трубецкой. В начале 1820-х годов там разместилась Басманная полицейская часть. Вплоть до недавнего времени здание сохраняло свою историческую функцию - в нем располагалось отделение полиции.