МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение автомобилей на Волгоградском проспекте ограничено из-за двух ДТП, в общей сложности столкнулись семь автомобилей и пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Одна авария произошла в районе дома 145 по Волгоградскому проспекту, вторая - на пересечении Волгоградского проспекта и ТТК. В результате движение в сторону центра осложнено", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь в ГИБДД по Москве ТАСС подтвердили факт двух ДТП на Волгоградском проспекте. "В районе дома 145 столкнулись три машины, пострадали два человека. На пересечении с ТТК столкнулись четыре машины, пострадали четверо. Опасных для жизни повреждений никто не получил", - сообщили в Госавтоинспекции.