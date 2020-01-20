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Самолет после посадки в Шереметьево пришлось буксировать из-за потери тяги

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Венеция - Москва, после посадки в аэропорту Шереметьево потерял тягу и его пришлось буксировать по полосе. Об этом ТАСС сообщил в авиаслужбах региона.

"Пассажирский самолет Boeing 738, прибывший в Шереметьево из Венеции, произвел посадку в штатном режиме, но после приземления из-за малой тяги в двигателе он самостоятельно не смог двигаться", - сказал собеседник агентства. Для транспортировки самолета задействован буксировочный автомобиль.

Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет.

Теги
Россия
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