Самолет после посадки в Шереметьево пришлось буксировать из-за потери тяги

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Венеция - Москва, после посадки в аэропорту Шереметьево потерял тягу и его пришлось буксировать по полосе. Об этом ТАСС сообщил в авиаслужбах региона.

"Пассажирский самолет Boeing 738, прибывший в Шереметьево из Венеции, произвел посадку в штатном режиме, но после приземления из-за малой тяги в двигателе он самостоятельно не смог двигаться", - сказал собеседник агентства. Для транспортировки самолета задействован буксировочный автомобиль.

Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет.