На юго-востоке Москвы откроют новую "Клинику памяти"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Седьмая "Клиника памяти", где пожилые люди могут получить бесплатную амбулаторную помощь врачей-психиатров и психотерапевтов, откроется в Кузьминках. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем пожилых москвичей на профилактический курс, который стартует уже в начале февраля. Московские специалисты разработали лечебно-профилактическую программу, которая направлена на восстановление важных функций головного мозга: запоминания, внимания, самоконтроля эмоциональных переживаний. В клинике получить квалифицированную помощь смогут пожилые люди с начальными признаками деменции, а также пациенты после перенесенного инсульта и других заболеваний сосудов головного мозга", - приводит портал слова главврача психиатрической больницы №13, на базе которой будет действовать клиника, Алексея Тер-Исраеляна.

Также в клинике пациенты смогут заняться лечебной физкультурой и пройти медикаментозную терапию.

Продолжительность курса составляет шесть недель, программа рассчитана на занятия в группах по десять человек.

Первая "Клиника памяти" открылась в Москве в январе 2016 года на базе психоневрологического диспансера №15. В настоящее время в городе работает уже шесть таких подразделений. Специалисты проводят там не только медикаментозное лечение пациентов, но и организовывают для них тренинги, индивидуальные беседы, сеансы психотерапии, занятия лечебной физкультурой и регулярные обследования. В медучреждение можно обратиться как по направлению врача-терапевта или врача общей практики, так и самостоятельно.