Антифестиваль бизнес-игр пройдет в "Технограде" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Антифестиваль "Открытое пространство. ИкРа", на котором можно будет сыграть в 15 бизнес-игр и послушать лекции, пройдет 25 января в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Антифестиваль бизнес-игр от "Технограда" представляет собой новый формат мероприятия, который сейчас востребован как у представителей малого бизнеса, так и у наемных работников, мечтающих открыть свое дело. В игровой форме они учатся определять компетенции для успешного ведения бизнеса", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Уточняется, что мероприятие откроется вводной лекцией бизнес-тренера и коуча ICF (Международная федерация коучинга - прим. ТАСС) Евгения Фокина, который расскажет о бизнес-играх и истории их зарождения. На площадке будут работать несколько тематических зон с территорией для бизнес-игр, коуч-зоной, где можно послушать лекции, зонами нетворкинга и коммуникации, где частники смогут пообщаться и обменяться контактами. В сообщении отмечается, что настольные бизнес-игры позволят игрокам развить навыки, необходимые для карьерного роста и управления бизнесом.

Мероприятие будет интересно бизнесменам, стартаперам, фрилансерам, а также тем, кто только планирует открыть свое дело. Участие смогут принять граждане от 25 лет, необходима предварительная регистрация.