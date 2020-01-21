Пять судов проверяют в Москве из-за анонимной угрозы взрыва

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пять московских судов эвакуированы во вторник утром после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Гагаринский, Чертановский, Зеленоградский, Щербинский и Останкинский районные суды эвакуированы", - сказал представитель суда.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.