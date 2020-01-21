Собянин разъяснил москвичам, как получить доступ к электронной медицинской карте

"Для получения доступа к ЭМК необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней фотографию с паспортом в руке", - написал мэр.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фотография с паспортом в руке понадобится жителю столицы для того, чтобы получить доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК) на портале госуслуг. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте .

Градоначальник пояснил, что такая сложная процедура идентификации с фотографией нужна в связи с тем, что информация о здоровье относится к наиболее чувствительным личным данным. "На практике многие люди доверяют родственникам и друзьям свой логин и пароль от mos.ru, но это не значит, что подобное доверие автоматически распространяется и на данные медицинской карты. Поэтому мы ввели сложную, но максимально надежную процедуру идентификации заявителей на получение доступа к ЭМК", - написал Собянин.

Он уточнил, что специалисты рассматривают каждое заявление в ручном режиме, в том числе сверяют селфи заявителя с фото в паспорте. Необходимость прикреплять фото с паспортом для обычных пользователей портала госуслуг сохранится и в дальнейшем. Однако также в ближайшее время получить доступ к медкарте можно будет без подобной фотографии, если гражданин ранее лично приходил в центр госуслуг и подтвердил свою учетную запись на mos.ru.

Собянин добавил, что для защиты информации при открытии ЭМК используется двухэтапная авторизация, такая же, как в банковских онлайн-системах. После ввода логина и пароля на мобильный телефон пользователя придет смс с одноразовым дополнительным паролем.

Власти Москвы в тестовом режиме открыли доступ к электронным медицинским картам 14 января текущего года. Собянин отметил, что на сегодняшний день уже 20 тыс. горожан подали заявки на mos.ru, из них 10 тыс. человек получили доступ к ЭМК. Всего в Москве создано более 10 млн электронных медицинских карт.