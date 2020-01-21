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Московских водителей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

21 и 22 января ожидается ветер с порывами 12-17 м/с и мокрый снег

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали не оставлять машины под деревьями и быть более внимательными из-за сильного ветра с порывами до 17 м/ с. Об этом сообщается в Twitter "Московский паркинг".

"По прогнозам МЧС, сегодня и завтра в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с и мокрый снег. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается облачная погода, небольшие осадки и до плюс пяти градусов. В ночь на среду температура может опуститься до нуля. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с. В связи с этим 21 января объявлен желтый уровень опасности.

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Россия
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