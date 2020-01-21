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Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве будет назван проспектом Генерала Дорохова

Новая вылетная магистраль пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Кутузовским и Мичуринским проспектами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Строящийся Южный дублер Кутузовского проспекта будет назван проспектом Генерала Дорохова. Об этом говорится в материалах к президиуму правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы 21 января принял постановление о присвоении строящемуся Южному дублеру Кутузовского проспекта наименования проспект Генерала Дорохова - в память о генерал-лейтенанте русской армии, герое Отечественной войны 1812 года Иване Семеновиче Дорохове", - говорится в сообщении.

Новая вылетная магистраль пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Кутузовским и Мичуринским проспектами. В настоящее время действуют два участка магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе и от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Строительство третьего участка - от Минской улицы до ТТК - планируется завершить до конца 2020 года.

Наименование новой магистрали было выбрано с учетом сохранения преемственности в названиях московских улиц (существующая с 1961 года улица Генерала Дорохова была частично включена в новую магистраль) и поддержано москвичами. С 28 августа по 18 сентября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование по поводу названия Южного дублера Кутузовского проспекта, в котором приняли участие 149,11 тыс. человек, из которых определенный ответ дали 108 тыс. человек. Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты.

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