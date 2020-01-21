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Скорость движения транспорта в Москве выросла на 20% с 2010 года

Отмечается, что среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось до 54 минут

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средняя скорость движения транспорта на основных магистралях Москвы в 2019 году по сравнению с 2010 годом выросла на 20% - до 54 км/час, а среднее время в пути от МКАД до центра снизилось на 20%. Об этом говорится в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Рост среднесуточной скорости движения на основных магистралях на 20% по сравнению с 2010 годом - с 45 до 54 км/ч в 2019 году (при увеличении количества машин в Московском транспортном узле за эти же годы примерно на 40%). Среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось на 20% - с 67 минут в 2010 году до 54 минут в 2019 году", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за эти годы Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4% по сравнению с 2018 годом и на 42% по сравнению с 2010 годом. Коэффициент социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизился практически в 2 раза - с 6,6 в 2010 году 3,5 в 2019 году.

В мэрии назвали главные события в области развития московского транспорта в 2019 году. Так, в столице открыт новый вид общественного транспорта - Московские центральные диаметры; открыты восемь новых станций метро в районах, где его никогда не было; интервал движения поездов на Московском центральном кольце в час пик сокращен до 4 минут; открыт Единый диспетчерский центр метро; в парк городского наземного транспорта поступил 300-й электробус и 320-й трамвай нового поколения "Витязь-Москва"; открыт каршеринг электромобилей. Число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 млрд в год, что на 600 млн (12%) больше, чем в 2010 году.

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