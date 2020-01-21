Протяженность выделенных полос в Москве в 2020 году достигнет почти 400 км

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 400 км будет общая протяженность выделенных полос в Москве в 2020 году. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Московский транспорт по итогам 2019 года - это, в частности, 351 км выделенных полос. План развития транспортной системы на 2020 год - плюс 40 км новых выделенных полос", - сказал он, отметив, что общая протяженность выделенных полос в результате достигнет 391 км.

По его словам, для улучшения работы трамваев в 2019 году было отремонтировано более 32 км и проведено обособление 10 км трамвайных путей. Всего с 2010 года реконструировано и обособлено свыше 80% трамвайной сети Москвы. "В 2020 году запланирована реконструкция 40-50 км путей", - добавил заммэра.

Планируется, что в наступившем году продолжится обновление подвижного состава метро: будут поступать вагоны нового поколения "Москва"; продолжится обновление парка автобусов, трамваев и электробусов, их общее число превысит 1,9 тыс. единиц. Будет открыто восемь новых станций метро и построено 100 км новых дорог; завершится реконструкция Северного речного вокзала. Парк альтернативных видов транспорта пополнят 1 тыс. новых велосипедов, 10 тыс. машин такси и 5 тыс. машин каршеринга.