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Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Москве

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по столице

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Москве сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), однако показатели остаются ниже эпидемических пороговых величин. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на третьей неделе 2020 года (с 13 по 19 января) спокойная, регистрируется сезонный подъем заболеваемости. Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, РС-вирусов и аденовирусов. Число заболевших в городе в сравнении с предыдущей неделей возросло на 15,7%, при этом показатель заболеваемости на третьей неделе 2020 года в сравнении с последней рабочей неделей 2019 года ниже на 8,8%", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости зарегистрированы ниже расчетных эпидемических пороговых величин, включая совокупное население, в том числе среди детей до двух лет - на 39,7%, среди детей трех-шести лет - на 29,9%, среди детей 7-14 лет - на 23,1%, среди взрослого населения - на 18,6%.

В Москве закончена прививочная компания. По данным оперативного мониторинга, в городе в предэпидемический период за счет всех источников финансирования привито более 7,48 млн человек, в том числе более 1,16 млн детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - отмечается в материале.

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