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Облачная погода, мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 22 января

Синоптики предупреждают о гололедице

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от 0 до 2 градуса тепла. В ночь на 23 января она может опуститься до минус 5 градусов. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 22 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на 23 января столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

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