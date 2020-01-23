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Вильфанд: необычайно пушистый снег выпал в Москве 23 января

Синоптики отмечают, что высота снега в столице составляет 6 см

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Необычно высокий снежный покров в шесть сантиметров установился в Москве в четверг при выпадении 5 мм осадков вопреки "метеорологической арифметике". Обычно при таком количестве осадков он гораздо ниже, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Фантастика. На нашей станции выпало за сутки 5 мм осадков, но обычно, если снег легкий, пушистый, идет следующее соотношение: при 1 мм пушистого снега происходит прирост высоты снега на 1 см. А у нас высота снега целых 6 см при 5 мм осадков. Это необычайно легкий и пушистый снег", - сказал он.

По словам Вильфанда, в среднем по столице выпало 4-6 см снега, а на одной из станции зафиксировано даже 7-8 см.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается три-пять градусов мороза, а 24 января немного потеплеет до плюс одного-трех градусов.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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