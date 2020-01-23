В Гидрометцентре сообщили, что сразу три вида осадков ожидают москвичей в пятницу

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сразу снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, днем в столицу вернется плюсовая температура. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу ситуация такова: ночь будет холодной, а вот с утра уже начнется приближение теплого фронта. Ситуация будет совершенно нестандартная. Утром будет холодно и будет идти снег, а затем, уже к середине дня, будет мокрый снег, а следом и дождь. Так что завтра можно будет ощутить все прелести", - сказал он.

Вильфанд отметил, что эти осадки будут не слишком интенсивными - выпадет примерно по 1 мм каждого из них.

По данным Гидрометцентра, ночью в пятницу ожидается 5-7 градусов мороза, а днем - 1-3 градуса тепла.