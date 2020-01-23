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Более 4 тыс. преступлений раскрыли в Москве с помощью системы видеонаблюдения в 2019 году

МВД России планирует в максимально короткие сроки унифицировать законодательство, чтобы дать право другим субъектам использовать те продукты, которые вырабатывает правительство Москвы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система видеонаблюдения в течение прошлого года позволила раскрыть в Москве более 4 тыс. преступлений. Об этом сообщил в четверг первый замглавы МВД России Александр Горовой на расширенной коллегии столичного ГУ МВД России.

"Москва является флагманом в вопросах внедрения новых технологий, в том числе и в информационной среде, в становлении развития искусственного интеллекта, цифрового видеонаблюдения, а распознавание речи и лица остается примером для других субъектов РФ, - сказал он. - С помощью системы видеонаблюдения только в прошлом году раскрыто более 4 тыс. преступлений. Мы опробовали это еще на ЧМ-2018, это подтвердило эффективность вложенных сил и средств столицы".

Горовой отметил, что в настоящее время МВД России поставило перед собой задачу в максимально короткий срок унифицировать федеральное законодательство, которое даст право и другим субъектам РФ использовать те продукты, которые как флагман вырабатывает правительство Москвы. "В этой части глава МВД и мэр столицы подписали соответствующее соглашение, в рамках реализации которого мы идем, а оборудование, которое приобрела сегодня столица, подталкивает нас к ускорению этих процессов", - подчеркнул замглавы министерства.

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