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Более 120 ТИКов переформируют в Москве осенью

В планах Мосгоризбиркома также создать цифровые участки, которые могут применяться при проведении выборов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 125 из 128 составов территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы планируется переформировать осенью текущего года. Процедура будет проведена в связи с окончанием срока полномочий. Об этом в четверг сообщил журналистам член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"У нас осенью будет формирование новых составов ТИКов. <...> Будет переформировано из 128, по-моему, 125. У них полномочия заканчиваются", - сказал Реут.

Он отметил, что также в плане работы Мосгоризбиркома на первое полугодие текущего года отражена возможность создания цифровых участков, которые могут применяться при проведении выборов.

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