Число участников Московского инновационного кластера превысило 700 с начала 2020 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 200 научных учреждений присоединились к Московскому инновационному кластеру, теперь их больше 700. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов", - приводятся в сообщении слова вице-мэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, только с начала 2020 года в состав кластера вошли семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий: Институт пластмасс имени Г. Петрова (входит в госкорпорацию "Ростех"); Институт общей и неорганической химии имени Н. Курнакова Российской академии наук (проводит исследования по теоретической и экспериментальной неорганической химии, созданию новых материалов); Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований; Российский химико-технологический университет имени Д. Менделеева; Медико-генетический научный центр имени академика Н. Бочкова, специализирующийся на генетических исследованиях; Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Мокерова РАН (занимается проведением фундаментальных и прикладных научных исследований в области сверхвысокочастотной и крайне высокочастотной полупроводниковой электроники); научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в состав Роскосмоса, производит, испытывает, сертифицирует и модернизирует системы прецизионного приборостроения, в том числе лазерные, квантово-оптические, оптико-электронные и радиооптические).

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

В числе участников кластера - научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", фонд "Сколково", корпорация "Роснано", столичные технопарки "Строгино" и "Слава", крупные компании, малые и средние предприятия, а также научные и исследовательские центры МГУ имени М. Ломоносова и МГТУ имени Н. Баумана.

Московский инновационный кластер (МИК) - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Задача МИК - сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.