В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов быть внимательнее из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, особенно с ухудшением погоды в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, в особенности в условиях ухудшения погоды, а также проявлять уважение и терпимость друг к другу", - сказали в пресс-службе.