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Коммунальные службы Москвы готовятся к мощному снегопаду

Ночью в столице может выпасть до 5 см снега

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Об этом журналистам сообщил в понедельник заммэра столицы Петр Бирюков.

"В предстоящую ночь в Москве может выпасть до 5 см снега. Утром снег продолжится и к полудню выпадет еще до 2 см. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время проведены работы по выборочной противогололедной обработке дорог и тротуаров. Под особым контролем коммунальных служб особо опасные участки дорог: мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.

Заммэра обратился с просьбой к автомобилистам в связи с непогодой соблюдать правила дорожного движения, избегать резкого торможения и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в районе 21:00 понедельника в Москве и Подмосковье начнется сильный снегопад. Ожидается, что выпадет сразу порядка 15 % осадков от месячной нормы, а снежный покров вырастет на 8 см. По его словам, особенно интенсивный снегопад будет наблюдаться с 00:00 до 06:00.

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