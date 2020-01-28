Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность в 20 районах Москвы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жители Москвы и Московской области смогут сэкономить до 40% времени в пути после запуска МЦД-3. Данное направление поможет улучшить и транспортную доступность в 20 районах столицы, об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Доступ к магистральным видам транспорта получат жители Химок, Жуковского, Люберец и Раменского, в которых проживают почти 700 тыс. человек.

"К примеру, после запуска МЦД-3 время в пути по третьему диаметру от первой станции Ипподром до конечной станции Алабушево составит один час 55 минут. Сейчас данный путь на автомобиле займет около двух часов 25 минут при средней загруженности дорог, а на общественном транспорте - около четырех часов 30 минут, при этом пассажиру придется ехать на автобусе и метро, совершив не менее трех пересадок", - приводятся данные пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Запуск третьего диаметра запланирован на конец 2021 - начало 2022 года.