Автомобилистам в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям быть внимательнее, держать дистанцию и по возможности пользоваться общественным транспортом в связи со снегопадом в Москве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения из-за снега и гололеда <…> В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена. Возможно увеличение количества мелких ДТП", - сообщили в пресс-службе.

ЦОДД просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем. Необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге, а также недопустимости резких торможений и перестроений. Для поездок в час пик лучше пользоваться городским транспортом. Свободнее на дорогах станет после 19:30.