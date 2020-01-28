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Автомобилистам в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

В ЦОДД отмечают, что свободнее на дорогах столицы станет после 19:30
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям быть внимательнее, держать дистанцию и по возможности пользоваться общественным транспортом в связи со снегопадом в Москве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения из-за снега и гололеда <…> В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена. Возможно увеличение количества мелких ДТП", - сообщили в пресс-службе.

ЦОДД просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем. Необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге, а также недопустимости резких торможений и перестроений. Для поездок в час пик лучше пользоваться городским транспортом. Свободнее на дорогах станет после 19:30.

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