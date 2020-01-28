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Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Движение транспорта частично перекрыто

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись вечером во вторник на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта частично перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе такси, произошло на Волгоградском проспекте в районе дома 92. В связи с аварией движение транспорта частично перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате столкновения пострадал один человек. В настоящее время на месте работают сотрудники столичной ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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