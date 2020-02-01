Строительство Рублево-Архангельской линии метро планируют начать в конце 2020 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать на рубеже конца 2020 - начала 2021 годов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Рублево-Архангельская линия давно рассматривалась нами в качестве перспективной линии развития метрополитена. На данный момент проведены финальные работы по утверждению трассировки этой линии. Мы уже приступили к формированию технологических и технических заданий на проектирование. Мы думаем, что необходимые подготовительные работы для того, чтобы формировать строительные площадки, а именно вынос коммуникаций, начнем уже в этом году, а ударное развертывание сил по строительству самой линии скорее всего начнется на рубеже конца 2020 и начала 2021 годов", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что линия будет состоять из девяти станций. Строительство объекта будет проходить в два этапа. Ранее предполагалось, что на участке будет построено восемь станций: "Улица Народного Ополчения" и "Шелепиха", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская". Новая линия позволит улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечить транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского шоссе. Всего в 2020 году начнутся работы по строительству 26 станций метро.