{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство Рублево-Архангельской линии метро планируют начать в конце 2020 года

Линия будет состоять из девяти станций, она поможет улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство Рублево-Архангельской линии московского метрополитена планируют начать на рубеже конца 2020 - начала 2021 годов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Рублево-Архангельская линия давно рассматривалась нами в качестве перспективной линии развития метрополитена. На данный момент проведены финальные работы по утверждению трассировки этой линии. Мы уже приступили к формированию технологических и технических заданий на проектирование. Мы думаем, что необходимые подготовительные работы для того, чтобы формировать строительные площадки, а именно вынос коммуникаций, начнем уже в этом году, а ударное развертывание сил по строительству самой линии скорее всего начнется на рубеже конца 2020 и начала 2021 годов", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что линия будет состоять из девяти станций. Строительство объекта будет проходить в два этапа. Ранее предполагалось, что на участке будет построено восемь станций: "Улица Народного Ополчения" и "Шелепиха", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская". Новая линия позволит улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечить транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского шоссе. Всего в 2020 году начнутся работы по строительству 26 станций метро.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве состоялась литургия в годовщину интронизации патриарха Кирилла
Во время богослужения патриарх отметил, что молится, в первую очередь, о сохранении единства православной церкви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС