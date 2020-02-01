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В Москве открыли памятник основателю Трехгорной мануфактуры

Автором монумента стал скульптор Александр Смирнов, он выполнен из бронзы в натуральную величину
Описание
© Пресс-служба АО "Трехгорная мануфактура"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Памятник основателю Трехгорной мануфактуры Василию Прохорову открыли в субботу в сквере промышленников Прохоровых, расположенном в Большом Предтеченском переулке в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Трехгорная мануфактура".

"Сегодня состоялось торжественное открытие памятника Василию Прохорову, который вошел в историю российской промышленности как предприниматель-филантроп. По сути, он первым из российских промышленников сформулировал принципы социальной ответственности бизнеса, среди которых забота о благосостоянии сотрудников, развитие территории, охрана окружающей среды. Он изображен обычным ремесленником, в повседневной одежде, в минуты редкого отдыха. Бывший крепостной крестьянин, он до конца своих дней носил обычный кафтан, бороду и предпочитал ходить пешком", - сказал собеседник агентства.

Автором монумента стал скульптор Александр Смирнов. Памятник выполнен из бронзы в натуральную величину на средства АО "Трехгорная мануфактура". Он создан по инициативе жителей Пресненского района и при поддержке муниципальных властей. Работы над его созданием начались в 2018 году.

В 1799 году Василий Прохоров вместе с мастером красильного дела Федором Резановым основали ситценабивную мануфактуру, которую назвали "Трехгорной" по названию местности и расположению. В районе, построенном рядом с фабрикой, для рабочих были построены дома и необходимая инфраструктура. А к началу ХХ века при фабрике работали бесплатные лечебницы, богадельни, 192 человека получали пенсии, пособия по болезням, работала школа ремесленных учеников и мануфактурно-техническое училище, классы оркестровой музыки, санаторий, детский сад и ясли.

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