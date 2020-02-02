Сурки в зоопарке Москвы проспали "свой" день

"Сейчас сурки продолжают спать, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега. Если в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. Тем не менее, наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере", - говорится в сообщении.

Примета о сурке, чье пробуждение предвещает приход весны, имеет американо-канадские корни. К нашей действительности она мало применима, прежде всего потому, что на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для последнего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев.

В этом году сурки - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна - залегли в спячку в середине сентября. Когда сурок проснется, зависит от нескольких факторов: от таяния снежного покрова, погоды и общего состояния самого животного. Когда снег сходит и обнажается сохранившаяся под ним прошлогодняя трава, суркам легче прокормиться. Зверьки весьма чувствительны к перепадам температур, и наступившее потепление заставляет их выйти из норы, сурок также проснется, если его жировые запасы исчерпаны.

В прошлом году сурки проснулись в начале марта.