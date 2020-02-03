Коптевский и Головинский суды Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в двух столичных районных судах, проводится эвакуация. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступила анонимка об угрозе взрыва в здании, где располагаются Головинский и Коптевский районные суды. Были эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. Ранее в ФСБ сообщили о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".