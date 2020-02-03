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Поезда следуют с увеличенными интервалами по МЦД-2 и в Рижском направлении МЖД

В ЦППК отмечают, что сбой произошел из-за постороннего предмета, свисающего над путями путепровода

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по возобновлению движения поездов на участке Курский вокзал - Каланчевская, поезда на МЦД-2 и Рижском направлении из-за постороннего предмета, мешающего проезду. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 17:30 машинист пригородного поезда, следовавшего по участку Курский вокзал - Каланчевская в сторону станции Нахабино, заметил свисающий элемент расположенного над путями путепровода, который мешает проезду поездов. На место отправлена бригада железнодорожников. В настоящее время движение поездов на участке затруднено. Принимаются все необходимые меры, чтобы возобновить штатный режим движения", - говорится в сообщении.

Также на странице ЦППК в соцсети Twitter уточняется, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении из-за постороннего предмета, мешающего проезду, следуют с увеличенными интервалами в направлении области со стороны Подольска.

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