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Солнечные дни ждут Москву с пятницы

Солнце задержится в столице как минимум на три дня

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Солнце начнет чаще выглядывать в столице в пятницу и задержится как минимум до воскресенья. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели, начиная с пятницы, будет область повышенного давления, и часто солнышко будет просматриваться", - сообщил он. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса, а в пятницу впервые за долгое время прогнозируется аномальной холод. Москвичей в этот день ждут морозы до 15 градусов.

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Россия
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