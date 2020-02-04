Солнечные дни ждут Москву с пятницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Солнце начнет чаще выглядывать в столице в пятницу и задержится как минимум до воскресенья. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели, начиная с пятницы, будет область повышенного давления, и часто солнышко будет просматриваться", - сообщил он. По данным Гидрометцентра, солнце задержится в столице как минимум на три дня.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса, а в пятницу впервые за долгое время прогнозируется аномальной холод. Москвичей в этот день ждут морозы до 15 градусов.