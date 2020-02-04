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Зарегистрировать брак в День России можно будет в Шипиловском и Гагаринском ЗАГС Москвы

Заявление на регистрацию брака 12 июня нужно подать до 12 мая лично или с помощью портала госуслуг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Шипиловский и Гагаринский ЗАГС будут регистрировать браки 12 июня, в День России. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В связи с высоким спросом жителей мы решили открыть для работы ЗАГС 12 июня. В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах. Молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и красивые даты. Недавно мы также приняли решение перевести ЗАГС на особый режим работы, чтобы желающие могли пожениться в красивые даты - 2, 20 и 22 февраля. Эти дни выбрали для бракосочетаний более 1900 пар", - сообщила порталу и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Уточняется, что заявление на регистрацию брака 12 июня нужно подать до 12 мая лично или с помощью портала госуслуг.

Ранее сообщалось о ночном режиме работы во Дворце бракосочетания №1 - Грибоедовском ЗАГС.

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