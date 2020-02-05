Собянин наградил Хуснуллина знаком "За заслуги перед Москвой"

МОСКВА. 5 февраля. /ТАСС/ Вице-премьер Марат Хуснуллин награжден знаком отличия "За заслуги перед Москвой", награду ему вручил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Думаю, что опыт, который он приобрел в Казани, в Москве, очень пригодится на федеральном уровне. Хотел от вашего имени поблагодарить его за нашу совместную работу и пожелать ему успехов на новом поприще", - сказал Собянин на коллегии комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в концертном зале "Зарядье".

Мэр отметил, что Хуснуллин награжден знаком отличия за значительный вклад развития столицы и многолетнюю работу на благо города.

"Должен сказать, что президент РФ, назначив Марата Шакирзяновича Хуснуллина вице-премьером правительства, дал оценку ему лично и строительному комплексу. Это высокая оценка и высокое доверие", - сказал Собянин.