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Собянин наградил Хуснуллина знаком "За заслуги перед Москвой"

Мероприятие прошло в концертном зале "Зарядье"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА. 5 февраля. /ТАСС/ Вице-премьер Марат Хуснуллин награжден знаком отличия "За заслуги перед Москвой", награду ему вручил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Думаю, что опыт, который он приобрел в Казани, в Москве, очень пригодится на федеральном уровне. Хотел от вашего имени поблагодарить его за нашу совместную работу и пожелать ему успехов на новом поприще", - сказал Собянин на коллегии комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в концертном зале "Зарядье".

Мэр отметил, что Хуснуллин награжден знаком отличия за значительный вклад развития столицы и многолетнюю работу на благо города.

"Должен сказать, что президент РФ, назначив Марата Шакирзяновича Хуснуллина вице-премьером правительства, дал оценку ему лично и строительному комплексу. Это высокая оценка и высокое доверие", - сказал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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