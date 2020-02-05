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"Мосгаз" построит и реконструирует 100 км газовых сетей в 2020 году

В прошлом году специалисты переложили 86 км газопроводов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Столичные газовики построят и реконструируют 100 км газовых сетей в 2020 году. Более половины объема работ будет выполнено в рамках программ модернизации коммунальной инфраструктуры, развития и благоустройства городской среды, сообщила в среду пресс-служба АО "Мосгаз".

"В 2020 году планируется реконструировать и построить около 100 км газопроводов. В 2019 году было переложено 86 км газопроводов, в том числе более 11 км обновлено в рамках программы благоустройства "Мой район", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в результате реализации комплекса мероприятий по реконструкции газовых сетей за последние годы износ газопроводов в Москве снизился с 36 до 31%. В 2019 году столичные газовики также провели техническое диагностирование и обследование более 3,5 тыс. км газопроводов и диагностику 53 газораспределительных пунктов. Проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов, покраска более километра настенных газопроводов и газопроводов, расположенных на мостах, опорах и эстакадах на высоте до 15 м.

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