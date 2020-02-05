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Полиция помогла вернуть родителям мальчика, сбежавшего из детского сада в Москве

Прохожие остановили шестилетнего ребенка на Пятницком шоссе, когда он направлялся в сторону дома

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция помогла вернуть родителям мальчика, который сбежал домой во время тихого часа из детского сада в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от мужчины, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей.

"Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что 6-летний мальчик во время тихого часа покинул детский сад, расположенный в Ангеловом переулке, и направился в сторону дома. Однако на Пятницком шоссе прохожие остановили мальчика, вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полицейские отвезли ребенка в отдел полиции и уведомили его родителей о произошедшем", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время материалы проверки, как отметили в ГУ МВД, направлены в Тушинский отдел следственного управления СК РФ по Северо-Западному административному округу Москвы.

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