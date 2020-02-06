Пять спецмашин вывели на МЖД для очистки путей от снега

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Работа специалистов по уборке снега не мешает движению поездов на Московской железной дороге (МЖД), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, мы вывели на линию пять спецмашин для очистки путей от снега. Этого количества на данный момент достаточно, но при необходимости выпустим дополнительную технику <…> Погодную ситуацию постоянно отслеживают специалисты МЖД, чтобы вовремя мобилизовать усилия и перебросить технику и людей в те районы, где выпадет наибольшее количество осадков", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что работа снегоуборочных машин не мешает движению поездов. В целом в этот зимний период подготовили 157 единиц спецтехники, в том числе 80 снегоуборочных машин и 13 самоходных снегоуборочных поездов - одна единица техники способна за два часа убрать с пути до 1,2 тыс. куб. снега.

Также к работе готовы 40 плужных снегоочистителей, способных очищать рельсы от снежных заносов до одного метра; 37 пневмообдувочных машин, которые мощной струей воздуха сдувают снег с железнодорожного полотна.

"Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

Ранее на сайте Гидрометцентра РФ сообщалось, что облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в четверг. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 12 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с гололедицей и сильным ветром 6 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.