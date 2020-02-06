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Освещение на платформах нескольких станций МЦК временно отключено

Движение поездов осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Освещение на платформах станций Окружная, Лихоборы, Владыкино, Белокаменная и Автозаводская Московского центрального кольца (МЦК) временно отключено, однако движение поездов осуществляется в штатном режиме. Об этом в четверг сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На платформах станций МЦК Окружная, Лихоборы, Владыкино, Белокаменная и Автозаводская временно отключилось освещение. Железнодорожники уже работают над восстановлением освещения на этих платформах. Движение поездов на МЦК осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
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Освещение на платформах нескольких станций МЦК восстановлено
Инцидент не повлиял на движение поездов
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