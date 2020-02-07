В Москве ограничат продолжительность рабочего дня таксистов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в 2020 году внедрят систему, которая ограничит время работы таксистов 8-10 часами и сделает переключение между агрегаторами невозможным. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью изданию "Известия", опубликованном в пятницу.

"Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение", - приводит издание слова Ликсутова.

Заммэра также сообщил, что такая система позволит полиции в режиме онлайн распознавать водителя такси или автомобилями каршеринга.

"Зачастую с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой", - пояснил "Известиям" Ликсутов.