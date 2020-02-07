Из магазина в центре Москвы похитили около 60 коробок шоколадных конфет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства похищения из магазина в центре Москвы почти 60 коробок шоколадных конфет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию 6 февраля с заявлением обратился мужчина, сообщивший, что прибыв на работу в магазин на улице Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 3, его сотрудник сказал, что на одном стеллажей отсутствуют несколько коробок конфет Merci стоимостью более 220 рублей за упаковку.

"В результате проведенной инвентаризации была выявлена недостача 57 данных коробок на общую сумму более 13 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе полиции.